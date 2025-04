VEM AÍ

Quando começa o BBB 26? Veja tudo o que já se sabe sobre a próxima edição

As inscrições já estão abertas para a temporada do ano que vem do reality show da TV Globo

Elis Freire

Publicado em 23 de abril de 2025 às 05:00

Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 2026 ainda não tem data para começar, mas os espectadores já estão na expectativa, já que o BBB 25 terminou na noite desta terça-feira (22). Fato é que a próxima edição já está sendo preparada e as inscrições estão abertas para quem deseja entrar na casa mais vigiada do Brasil. >

Assim como na edição de 2025, o BBB 26 vai estrear em janeiro, seguindo a tradição do reality, já com 25 anos de história na TV Globo. O programa busca pessoas dispostas a se jogarem nas dinâmicas e se mostrarem por completo em busca do prêmio milionário. >

“Quer entrar na casa mais vigiada do país e disposto a jogar pra valer e lutar por um prêmio milionário? Não perde tempo.”, anunciou Tadeu Schmidt sobre as inscrições para a temporada do próximo ano. >

Possível mudança

Segundo o Portal Leo Dias, com a diminuição da audiência, o BBB 26 pode ser formado 100% por ex-participantes do reality. De acordo com o jornalista dentro da Globo, ganha força a ideia de uma edição All Stars, reunindo personagens marcantes de edições anteriores. >