ENCONTRO INESPERADO

Duda Guerra encontra Gracyanne Barbosa em salão e recebe elogio da musa fitness: 'Maravilhosa'

Influenciadora de 16 anos compartilhou o encontro surpresa com seus seguidores

A influenciadora digital Duda Guerra viveu um momento inusitado na quinta-feira (3) ao visitar um salão de beleza no Rio de Janeiro. A jovem de 16 anos deu de cara com ninguém menos que Gracyanne Barbosa , musa fitness e ícone do mundo saudável. O encontro inesperado foi registrado nas redes sociais e rapidamente viralizou entre os fãs de ambas.>

Surpresa com a coincidência, Duda não escondeu a empolgação. “Não é todo dia que a gente vem ao salão e encontra essa musa aqui, não, né, gente?”, disse ela, em um vídeo postado nos stories. Gracyanne, por sua vez, retribuiu o carinho com um elogio sincero: “Conhecendo essa maravilhosa hoje. É mais linda ainda pessoalmente”.>

Lisonjeada, Duda respondeu com entusiasmo: “Você que é!”. O clima de sintonia seguiu animado durante todo o tempo no salão. Após exibirem o resultado do tratamento capilar, Gracyanne voltou a brincar com a influenciadora: “Eu só saio daqui quando eu ficar igual a Duda”, arrancando risadas.>