INSEGURANÇA

Atriz Maria Clara Gueiros passa por susto durante corrida de táxi: 'Arrancou o celular da minha mão'

Atriz foi surpreendida por criminoso durante corrida de táxi e alertou seguidores sobre golpes semelhantes na capital paulista

Segundo o relato publicado em seu perfil do Instagram, um criminoso se aproximou do veículo, deu um soco no vidro e, em seguida, arrancou o celular de sua mão. “Roubaram meu celular em São Paulo. Estava num táxi e o assaltante deu um soco no vidro, arrancou o telefone da minha mão”, escreveu.>