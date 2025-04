DESENTENDIMENTO

Monique Evans desabafa por ausência em festa da neta e revela mágoa com bloqueio de Bárbara Evans

Apresentadora lamenta afastamento familiar após ser excluída do aniversário de três anos da neta Ayla

Monique Evans usou as redes sociais para expor sua dor após não ser convidada para o aniversário de três anos da neta Ayla, filha de Bárbara Evans. A festa aconteceu na noite da última quarta-feira (2), no interior de São Paulo, onde a influenciadora vive com a família. Monique, que está bloqueada pela filha desde uma briga em fevereiro, lamentou o distanciamento e emocionou os seguidores com uma homenagem pública à neta. >