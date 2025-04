AUTISMO

Andressa Urach revela que filho é autista e desabafa sobre pai da criança: 'Tirou o bebê de mim'

Produtora de conteúdo adulto detalhou o diagnóstico do filho

Andressa Urach usou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo comemorado nesta quarta (2) para contar que seu filho caçula Leon, de 3 anos, tem a condição que altera o neurodesenvolvimento. No desabafo sincero, a criadora de conteúdo adulto também disse que o menino foi afastado dela pelo pai da criança.>

“Hoje é dia 2 de abril, Dia da Conscientização do Autismo, e pela primeira vez vou falar sobre este assunto. O meu bebê, Leon, de 3 anos, foi diagnosticado há 3 meses com autismo. A gente já havia percebido que ele teve um atraso para caminhar, um atraso na fala, então, como família, ficamos preocupados”, revelou Urach.>

A ex-peoa ressaltou que apesar do afastamento, ela acredita ter escolhido um bom pai para o pequeno. “Graças a Deus, eu escolhi um bom pai para o meu filho, apesar de ele ter tirado o bebê de mim. Hoje, eu entendo que, de certa forma, ele tem mais tempo para cuidar do meu bebê”, disse nas suas redes sociais. >

No vídeo, Urach ainda aproveita para reafirmar que pretende se candidatar a deputada federal no próximo ano e lutar pela causa do autismo e pelas famílias que cuidam de crianças e adolescentes do espectro. >