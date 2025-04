GATILHO?

Namorada de Belo se declara ao personal trainer: 'Três anos juntos, te amo!'

Rayane Figliuzzi agradeceu a paciência do profissional nos treinos

Elis Freire

Publicado em 3 de abril de 2025 às 21:37

Rayane Figliuzzi e personal trainer Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, de 27 anos, mostrou nas suas redes que voltou a malhar nesta quinta-feira (3), após uma semana afastada da rotina fitness. "Bom dia, amigas. Voltamos com tudo!", escreveu a empresária e influenciadora, ao publicar uma foto no espelho da academia com um macacão de treino. >

Rayanne Figliuzzi mostra volta aos treinos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Porém, o que chamou atenção foi a chuva de elogios ao seu personal trainer Gledson Tussini. Rayanne apareceu em um vídeo ao lado do profissional onde falaram juntos sobre o dia de treinos, no dia do aniversário de Gledson.>

"Depois de uma semana sem treino, eu vim treinar no dia do aniversário dele", começou ela. O educador físico, então, disparou: "Sai de casa hoje só para dar aula para ela". "Morta com farofa, porém valeu super a pena. Parabéns, te amo! São três anos juntos, três aniversários juntos", declarou Figliuzzi. >

Ao compartilhar o vídeo no Instagram, a namorada de Belo agradeceu a paciência do rapaz durante o acompanhamento dos treinos "Sempre me aturando! Gente, não é fácil aturar meu mau humor, eu reclamando o tempo todo, fora as perguntas!! 'Tá acabando?', 'Tá faltando muito?!' Enfim, obrigada por ter essa paciência comigo e ser esse profissional incrível! Que Deus te ilumine e abençoe sempre", escreveu.>