SÁUDE

Em intervalo de turnê, Paulinho da Viola é internado para retirar cisto

Assessoria do cantor informou que tudo ocorreu conforme o planejado

Aos 82 anos de idade, Paulinho da Viola foi internado em clínica na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (2) para passar por uma cirurgia de retirada de um cisto. O artista se encontra bem. Eletivo, o procedimento foi realizado nesta data por escolha, ou seja, não havia urgência, e tudo foi realizado conforme o planejado.>

"Nosso Paulinho realizou hoje um procedimento cirúrgico simples e eletivo para a retirada de um cisto, programado para o intervalo de três semanas que ele terá agora na sua turnê. Estamos compartilhando com todos porque achamos importante tranquilizar os fãs que nos acompanham", escreveu assessoria de comunicação por meio de comunicado nas redes oficiais do cantor. >

Paulinho já se encontra em repouso no quarto do hospital, sob os cuidados necessários. A alta está prevista para os próximos dias.>

O músico está circulando o país com a turnê "Quando o Samba Chama" desde junho de 2025. O último show foi realizado no último sábado (28), em São Paulo; no dia 19 de junho, ele volta, desta vez aos palcos de Florianópolis, em Santa Catarina.>