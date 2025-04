BBB 25

VÍDEO: Aline cai no choro ao reencontrar os pais em Salvador

Baiana foi eliminada do BBB 25 há pouco mais de uma semana

Aline Patriarca não conteve as lágrimas ao reencontrar seus pais em Salvador (BA), dias após ser eliminada do Big Big Brother Brasil há pouco mais de uma semana. A ex-BBB também pôde finalmente rever outros integrantes da família, trocando carinhos e matando a saudade de casa. >

Ainda no Aeroporto Internacional de Salvador, a ex-BBB recebeu flores do seu pai, Hildebrando Patriarca, que a esperava na frente do local. Em vídeo divulgado pela baiana os dois choram ao se verem, se abraçando fortemente. Logo depois, a ex-policial militar se reencontrou com a mãe, Valdemarina, os irmãos Diego e Amanda e uma amiga em um restaurante. >