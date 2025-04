JUSTIÇA

Anitta aciona Polícia Federal para cobrar dívida de R$ 254 mil de cantora bolsonarista

Após vitória judicial, cantora pede bloqueio de passaporte, CNH e conta no Instagram de Brunna Lopes e ex-empresário por descumprimento de sentença

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, os advogados de Anitta afirmaram à Justiça, no fim de março de 2025, que os réus têm protelado o processo com o objetivo de evitar o pagamento. A dívida, que era de R$ 30 mil na época da condenação, já ultrapassa os R$ 254 mil com juros e correções.>

De acordo com trecho do processo ao qual a reportagem teve acesso, Anitta destacou que o ex-empresário de Brunninha chegou a declarar que tem condições financeiras de arcar com o valor. Para a cantora, esse fato demonstra “total descaso com a Justiça e com a vítima”.>