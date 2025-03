PARADISÍACO

Anitta escolhe local no nordeste para celebrar 4ª festa de aniversário; veja onde fica

Cantora está comemorando 32 anos

Anna Luiza Santos

Publicado em 28 de março de 2025 às 16:57

Anitta Crédito: Redes sociais

Famosos, bebidas e muita diversão: é assim que estão sendo as comemorações do aniversário de 32 anos de Anitta. Nesta sexta-feira (28), a cantora iniciou a quarta festa para celebrar a nova idade, reunindo amigos e a família em um lugar paradisíaco no nordeste. >

O destino escolhido pela ‘Girl From Rio’ foi Fernando de Noronha. As comemorações no arquipélago pernambucano devem durar três dias, com previsão de término no domingo (30), dia oficial do aniversário da estrela. >

As celebridades favoritas de Anitta já chegaram na ilha para prestigiar a festa. O apresentador e influenciador David Brazil compartilhou registros da viagem com a hashtag #32dakiki. O irmão da cantora, Renan Machado, também já chegou em Noronha. Além deles, Tauã Cordel, filho de Nando Cordel, e o empresário Rodrigo Bili se juntaram à festa, que conta com uma decoração luxuosa e mimos exclusivos para os convidados. >

A primeira parte das comemorações aconteceu na última segunda-feira (25). Anitta recebeu em sua casa, Rio de Janeiro, o cantor norte-americano Krishna Das, conhecido por seus rituais motivacionais hindu. A decisão da cantora gerou críticas nas redes sociais, mas a cantora rebateu afirmando que ‘a gente vai fazer coisas que vão deixar a gente feliz’. >

Em sua segunda festa, a artista reuniu diversos famosos em uma casa de festas, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (26). O evento contou com um show exclusivo do cantor Xanddy Harmonia e a presença de famosos como Pabllo Vittar, Blogueirinha, Maísa, Juliette, Luciano Huck, Angélica, Sophie Charlotte, entre outros. >