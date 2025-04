CURIOSIDADE

Manoel, Washington, Anderson? Descubra os nomes verdadeiros dos artistas baianos

De Xanddy a Russo Passapusso, descubra as identidades reais por trás dos nomes artísticos de grandes músicos da Bahia

Heider Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2025 às 06:00

Xanddy, Russo Passapusso e Pablo do Arrocha Crédito: Reprodução

Muitos artistas baianos conquistaram o público com nomes que se tornaram marcas registradas no cenário musical. No entanto, o que poucos sabem é que seus registros de nascimento contam outra história. O CORREIO listou os nomes curiosos e revelou as identidades reais de cantores famosos, surpreendendo os fãs. >

Confira os verdadeiros nomes dos artistas baianos:>

Xanddy Harmonia>

Xanddy Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-vocalista do Harmonia do Samba é o primeiro da lista. Seu nome de batismo? Manuel Alexandre Oliveira da Silva. >

Tatau>

Tatau Crédito: Divulgação

Outro nome que surpreendeu foi o do ex-líder do Araketu. Tatau, na verdade, se chama Gilson Menezes Doréa. >

Igor Kannário>

Igor Kannário Crédito: Reprodução

O príncipe do gueto também figura na lista. Igor Kannário nasceu como Anderson Machado, mostrando que o nome artístico ajudou a construir sua identidade irreverente no pagode baiano.>

Pablo do Arrocha>

Pablo do Arrocha Crédito: Reprodução

Conhecido por embalar sofrências Brasil afora, Pablo carrega um nome de batismo que poucos conheciam: Agenor Apolinário dos Santos. >

Russo Passapusso>

Russo Passapusso Crédito: Reprodução

O líder da BaianaSystem ganha com a história mais inusitada. Por trás do nome Russo Passapusso, está Roosevelt Ribeiro. Apesar da surpresa, os fãs destacaram que o nome artístico combina perfeitamente com o estilo e a energia do cantor.>

Bell Marques>

Bell Marques Crédito: Divulgação