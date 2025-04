REALITY SHOW

BBB 25: Enquete aponta preferência do público por indicação de desafeto da líder ao paredão

Vitória Strada já definiu seus alvos; leitores do CORREIO opinam sobre quem deve ocupar uma vaga no paredão

Após conquistar a liderança na prova realizada nesta quinta-feira (3), a atriz Vitória Strada mexeu com os ânimos da casa mais vigiada do Brasil ao definir seus três alvos para o paredão do Big Brother Brasil 25. Com convicção, a sister colocou na Mira do Líder os participantes Renata, João Pedro e João Gabriel, iniciando uma nova rodada de especulações entre os fãs do reality. >