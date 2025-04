'QUE TIRO FOI ESSE?'

Jojo Todynho relata tiroteio perto de casa e desabafa: 'A bala tá voando'

Cantora compartilha rotina de medo em bairro marcado por confrontos entre traficantes e milicianos

Jojo mora nas imediações das comunidades Santa Maria e Teixeiras, áreas que frequentemente aparecem em noticiários devido a confrontos entre facções rivais e milicianos. As disputas por território tornam a região um dos pontos mais violentos da cidade. Mesmo com o risco, a cantora escolheu permanecer no local por conta de sua identificação com os moradores e com a vida comunitária.>