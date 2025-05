RESPOSTA?

Após suposta indireta de Alinne Rosa, Saulo dispara: 'Alimente seu coração'

Cantor compartilhou mensagem reflexiva após ser apontado como alvo de crítica por Alinne Rosa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2025 às 14:58

Após suposta indireta de Alinne Rosa, Saulo dispara: 'Alimente seu coração' Crédito: Reprodução

Em meio ao burburinho causado por um vídeo publicado por Alinne Rosa, que muitos internautas interpretaram como uma indireta pesada para Saulo Fernandes, o cantor decidiu reagir. Na manhã desta quarta-feira (07), Saulo usou o Instagram para publicar uma mensagem cheia de autoconhecimento e positividade, que acabou sendo lida como uma possível resposta sutil à ex-colega de palco.>

"Se cuide. Se abrace. Se conheça. Se fortaleça. Seja dona de você. Alimente seu coração. Com sua própria luz. Não entregue seu amor a ninguém. Ele é tudo que você tem", dizia o texto compartilhado pelo artista, conhecido por sua postura mais espiritualizada e discursos sobre amor e equilíbrio.>

Post feito por Saulo após vídeo de Alinne Rosa Crédito: Reprodução/Instagram

A publicação veio horas após Alinne, também nas redes, disparar críticas a um artista cujo comportamento nos bastidores seria bem diferente da imagem transmitida ao público. Embora ela não tenha citado nomes, o fato de Saulo e Alinne estarem escalados para se apresentarem no mesmo dia do Fortal 2025, uma das maiores micaretas do país, reforçou as especulações de que o recado teria endereço certo.>

A volta ao Fortal e as tensões nos bastidores

O estopim da possível troca de farpas pode estar no retorno de Saulo ao Fortal, evento realizado em Fortaleza. O cantor, que havia se afastado da micareta por motivos de respeito profissional, está de volta com um novo bloco, o "Sai do Mei". A mesma sexta-feira contará também com Alinne Rosa no circuito, reacendendo possíveis desavenças. >

Apesar de não existir um histórico público de amizade entre os dois, eles já dividiram palco no passado. Em 2015, por exemplo, Saulo convidou Alinne para participar de uma apresentação no Festival de Verão de Salvador, durante uma homenagem aos 30 anos do axé. Desde então, porém, não houve novas interações públicas entre os dois.>

O vídeo que movimentou as redes

Alinne Rosa desabafou sobre um artista que, segundo ela, "se diz do bem, mas só quando há plateia". Ela descreveu a figura pública como alguém com "ego reciclável embrulhado em papel semente" e acusou a pessoa de pregar compaixão apenas quando conveniente. "É um monge nas fotos, um vampiro nos bastidores", disparou.>

A cantora também afirmou que já acreditou nesse personagem, mas hoje se enxerga como ingênua por ter levado o discurso do artista a sério. "Eu vi o bastidor e nunca mais quis comprar o show", concluiu, em tom de encerramento definitivo.>

Saulo, sem citar Alinne ou o episódio, manteve o tom elevado em sua mensagem, como é de costume. Porém, o timing da publicação e o conteúdo voltado ao fortalecimento pessoal fizeram com que muitos fãs enxergassem a frase como uma resposta velada, mas contundente, às críticas da cantora.>