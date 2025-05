ANGÚSTIA

Dupla de Zé Neto, cantor Cristiano comove ao falar de cirurgia do filho: 'Aceito se o Miguel morrer'

Nos comentários da publicação, o depoimento mobilizou internautas.

Em um desabafo emocionante, o cantor Cristiano, da dupla Zé Neto & Cristiano, abriu o coração sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a cirurgia cardíaca do filho caçula, Miguel. Aos cinco meses de vida, o menino passou por um procedimento delicado para corrigir uma malformação congênita rara, a Tetralogia de Fallot.>

No vídeo publicado nas redes sociais, Cristiano aparece ao lado da esposa, Paula Vaccari. Os dois dividem a câmera, mas é impossível não perceber o peso das memórias nos olhos do pai. “A cirurgia é aberta. Eles abrem o tórax, tiram o coração e cortam ao meio. O sangue é desviado para uma máquina, enquanto o corpo da criança fica ali, imóvel”, narra Cristiano, com voz firme e embargada ao mesmo tempo. >