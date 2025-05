Filha de Renato Aragão, Lívian Aragão diz que era chamada de 'feia' pelo Google

EXPOSIÇÃO DESDE JOVEM

Filha de Renato Aragão, Lívian Aragão diz que era chamada de 'feia' pelo Google

Atriz falou sobre ataques recebidos sobre sua aparência e processo de aceitação pessoal

Lívian Aragão desabafou sobre os ataques recebidos desde a infância. principalmente nas redes sociais, por sua aparência. A atriz, que é filha de Renato Aragão - o eterno Didi - e Lilian Taranto, afirmou que era taxada de "feia" ao pesquisar o próprio nome no Google e falou que teve que aprender a lidar com a exposição ainda muito jovem.>

"Eu colocava meu nome no Google e a primeira palavra que aparecia era 'feia'. Nessa época, eu comecei a ter um blog, eu postava e sempre tinha um comentário: 'que feia', 'alisa esse cabelo', 'tira essa sobrancelha'. Eu lia e pedia explicações. Falava: 'Mãe me explica aqui'", disse, em participação no Vênus Podcast.>

A artista de 26 anos disse que que recebeu a ajuda dos pais, Renato Aragão e Lilian. "Eu nasci muito exposta, as pessoas falam o que querem. Meus pais me fizeram entender que eu nasci assim, essa é minha fisionomia, sou feliz comigo e não vou deixar que ninguém diminua minha aparência. Eu era uma criança", completou.>

Lívian também ressaltou que, com o tempo, desenvolveu amor-próprio, e revelou a reação do próprio pai diante das comparações físicas. "As pessoas falam que eu me pareço muito mais com minha mãe e ele fala: 'graças a Deus' [risos]. É um espelho, elas se enxergam mais nos outros do que nelas. Por que você fala coisas ruins?".>