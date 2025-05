ANGÚSTIA

Fátima Bernardes revela que usa remédios para controlar fobia: 'Lágrimas escorrendo'

Apresentadora faz terapia para lidar com o medo

Fátima Bernardes, de 62 anos, tem pavor de avião. Mesmo tendo viajado tantas vezes na vida, a apresentadora desenvolveu fobia de voar. "Não gosto de perder o controle da situação, não gosto de me sentir diferente", explica ele.>

"Quando a gente é ansioso, a gente tem a ilusão de que a gente controla toda a nossa vida. E eu tinha muito essa quase certeza, sem nem refletir sobre isso. Porque eu sempre fui uma pessoa que me dediquei às coisas que eu fazia, sempre aproveitei muito as oportunidades. Sempre imaginei que as coisas estavam dando certo porque eu sempre estava muito com as rédeas na mão", completou.>

Foi apenas após muita terapia que ela aprendeu a controlar o medo. "Porque, na verdade, nunca a vida está no nosso controle. A gente pode fazer a nossa parte, mas ela não está nas nossas mãos. Existe o imponderável, o imprevisível, e só passei a pensar nisso em um momento: quando passei a ter fobia de avião", disse.>

"A primeira vez que viajei de avião, eu já tinha 19 anos, e fui fazer uma viagem para Nova York (EUA) para fazer aula de dança com as diretoras da academia em que eu estudava. Minha irmã também foi e duas outras amigas. Não tive nenhum problema com avião. Adorei. Em nenhum momento pensei que eu poderia não voltar daquela viagem, todos os dramas que hoje eu vivo. Continuei viajando e fui ter uma profissão que me levava a viajar muitas vezes", lembrou.>

"Comecei a desenvolver um certo medo, mas que não me paralisava. Eu entrava e voava. Mas depois que tive filho, quando os meninos iam fazer dois anos, eu era casada nessa época com o William, nós fizemos uma viagem para Nova York, e na volta eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, dentro do avião. Estava muito ansiosa para rever as crianças depois de 9 dias e foi horrível. Tomei um remédio para dormir e deu o efeito contrário. Fiquei muito agitada, suando frio. Foi horrível", contou.>

Depois desse episódio, ela chegou a ficar 2 anos e 4 meses sem conseguir entrar em um avião. "Depois daquele dia, não fui tratar, mas comecei a evitar os voos. Percebi que alguma coisa não estava certa e comecei a fazer tratamento e fui entendendo que a fobia costuma aparecer para as pessoas que acham que têm controle de tudo, que disfarçam as inseguranças no dia a dia... E chega uma hora que você canaliza tudo e aquilo passa a ser o seu monstro", afirmou.>