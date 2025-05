REBATEU

Mãe de Ludmilla detona pai da artista por querer reaproximação: 'Filha que tanto desprezou'

Silvana Silva se pronunciou após recente declaração de Luiz Antônio Silva sobre desejar se reencontrar com a artista

"Estou aqui na varanda do meu quarto, em Miami, e fico aqui refletindo: como o mundo dá voltas. Quem diria que uma filha, que o pai tanto desprezou, não quis saber, hoje em dia é uma das maiores cantoras do Brasil. É, meu amor, o mundo dá voltas. Lamentável, senhor, queria ter a mesmas coisas que eu. Não tem. E nem estou falando de bens naturais, não", iniciou.>

"Estou vivendo a minha melhor fase: meus filhos criados, vou ser avó daqui a uns dias e sou amada pelos meus filhos e não me arrependo de nada do que fiz. Faria tudo novamente para criá-los. Já o senhor, ficou só com a parte do espermatozoide. Quanto ironia (risos)", completou Silvana.>