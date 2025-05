NUMABABY

Ludmilla e Brunna compartilham primeira foto do rosto de Zuri; veja

Casal usou tecnologia de ponta em Orlando para matar a curiosidade sobre a aparência da bebê, que nascerá nos EUA

A técnica escolhida pelas mamães de primeira viagem utiliza tecnologia de ponta para produzir imagens hiper-realistas. O ultrassom 8D aprimora a versão 4D, tornando possível observar expressões e traços faciais do bebê com mais nitidez. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e rapidamente viralizaram entre os fãs.>

Brunna está em Miami desde o início de abril, organizando o enxoval e o quarto onde Zuri será recebida, no apartamento luxuoso do casal. Ludmilla chegou recentemente aos EUA para acompanhar de perto a reta final da gravidez. O parto de Brunna acontecerá fora do Brasil, marcando um momento especial para as duas.>