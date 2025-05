JUSTIÇA

Ana Hickmann fecha acordo para pagar dívida de R$ 85 mil sozinha e vai cobrar ex-marido na Justiça

Apresentadora assumirá integralmente débito com condomínio, mas tomará medidas legais para que o ex arque com sua parte

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2025 às 18:40

Ana Hickmann Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ana Hickmann firmou um acordo judicial para quitar sozinha uma dívida de R$ 85,9 mil com um condomínio localizado no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. A obrigação financeira é referente a taxas condominiais, provisões de funcionários, contas de água e gás, além de despesas com a reforma de áreas comuns como halls e academia.

Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o débito era originalmente de responsabilidade compartilhada com o ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Após o acerto com o condomínio, Ana decidiu acionar judicialmente o ex-companheiro para que ele arque com a parte dele na dívida.

O acordo foi homologado pelo juiz no último dia 11 de abril. Conforme os termos definidos, a ex-modelo pagará R$ 78 mil ao condomínio em 20 parcelas. Além disso, desembolsará R$ 7,7 mil em honorários advocatícios da parte credora, também em 20 vezes. O total atualizado da dívida é de R$ 85,9 mil.