POLÊMICA

Alexandre Correa acusa Ana Hickmann de traição e conspiração para incriminá-lo

Ex-marido da apresentadora faz revelações sobre o fim do casamento e nega fraudes financeiras

Em entrevista ao jornalista Felipeh Campos na noite da última terça-feira (25), Alexandre Correa fez duras acusações contra sua ex-mulher, Ana Hickmann , e o chef Edu Guedes. Segundo o empresário, a apresentadora já mantinha um relacionamento com Guedes antes da separação e teria arquitetado um plano para prejudicá-lo. >

Durante a conversa, Correa afirmou que, em fevereiro de 2023, Ana pediu para que ele dormisse em outro quarto, o que levantou suspeitas. Além disso, disse que a ex-esposa começou a dispensar seguranças e a usar um segundo celular. “Pensaram em cada detalhe para me destruir e garantir o sucesso dela com Edu Guedes”, declarou. Ele também alegou que policiais teriam sido pagos para plantar uma arma em sua residência.>

As declarações reacenderam a polêmica sobre a separação e podem ter implicações judiciais. Se as denúncias forem confirmadas, Ana Hickmann e Edu Guedes podem responder judicialmente. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre as acusações. O caso segue repercutindo nas redes sociais e movimentando a imprensa.>