FAMOSOS

Ana Hickmann rebate críticas sobre corpo: 'Tenho direito de ter celulite, culote, peito caído'

Apresentadora conta que engordou recentemente

"Primeiro que sou mulher. A gente tem autoestima, quer se olhar no espelho e se sentir bem. Me sinto um pouco cansada de ler e escutar algumas coisas desnecessárias, como se eu fosse obrigada a estar com o shape de 20 anos de idade para o resto da minha vida. Já tive uma pessoa me cobrando sobre isso, e é muito chato", começou.>

Ana explica que engordou ao longo de 2024 por questões pessoais. "Decidi que em 2025 eu já voltei a me cuidar, da minha saúde, do meu bem-estar, da minha disposição, da minha pele, do meu cabelo. Primeiro, são minhas ferramentas de trabalho. Segundo, quero ter saúde para estar perto do meu filho. Quero viver o casamento, ser a melhor mãe e esposa, e isso se faz com saúde", declarou. "Se uso manequim 42 ou vou voltar ao 38 um dia? Não sei, e está tudo bem. Estou treinando, voltando a fazer tratamento estético, me alimentando da melhor forma possível. Mais do que isso, não vou fazer. Não consigo, até porque não sou supermulher", reforçou.>