“GORDA E FLÁCIDA”

Tuca Andrada defende Paolla Oliveira de críticas e expõe sexualidade

Ator defendeu a atriz e rainha de bateria da Grande de Rio que foi chamada de “gorda e flácida” por seguidores

O ator, que já foi considerado um galã da sua época, comentou no podcast Bee40tona, no ano passado, sobre o desejo das pessoas por ele, em especial a comunidade LGBTQIAPN+."Nunca esperei por isso, mas acho ótimo que as pessoas tenham tesão em mim", disse ele.>