NOVAS DUPLAS?

Barraco e torta na cara: veja o que rolou no Sincerão do BBB 25

Diferente das outras vezes, todos os 20 confinados participaram da atividade

As noites de segunda-feira no Big Brother Brasil 25 (Globo) sempre terminam em clima tenso e discussão. Não foi diferente no 3º Sincerão, no qual os participantes tiveram que escolher com quem formariam novas duplas e com quem não gostariam de dividir o confinamento. Diferente das outras vezes, todos os 20 confinados participaram da atividade. >