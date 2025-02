QUEM GANHA MAIS?

Virginia x Bruna Marquezine: fortunas de noras de Leonardo superam R$ 500 milhões

Empresas, mansões, carros e contratos publicitários fazem parte do patrimônio construído pelas duas

H Heider Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 09:25

Bruna Marquezine e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Fama e fortuna certamente é um tema recorrente na família do cantor Leonardo. De noras famosas a filhos artistas, a fortuna e o patrimônio construído pelo clã gera especulação e muito debate. O aniversário do filho caçula, João Guilherme, realizado na Fazenda Talismã, no último final de semana, parou a internet após fãs especularem sobre um possível desentendimento entre Bruna Marquezine, namorada do aniversariante, e Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe. >

Bruna, uma atriz conhecida do grande público brasileiro com uma carreira internacional em ascensão. Virginia, uma das maiores influenciadoras digitais do país e empresária bem sucedida. As duas juntas representam uma fortuna que certamente supera os R$ 500 milhões.>

De acordo com informações, o patrimônio de Virginia está avaliado em R$ 400 milhões. Ela é proprietária da WePink, marca de cosméticos e cuidados pessoais. Além disso, como fonte de renda, a influenciadora conta com seu salário no SBT, onde apresenta o programa ‘Sabadou com Virginia' e publicidades nas redes. Só no seu perfil no Instagram – Virginia tem mais de 45 milhões de seguidores. >

As vendas do perfume VF, da marca WePink, gerou uma receita de R$ 17,4 milhões em apenas três meses, com mais de 110 mil unidades vendidas cada uma por R$ 199. “Faturamos esse número com um único perfume que as pessoas nem sequer sentiram o cheiro”, disse a influenciadora à Forbes Brasil.>

Já Bruna, atriz desde muito cedo, começou a construir sua fortuna com campanhas publicitárias na infância e posteriormente estrelando novelas. Uma das atrizes mais comentadas das redes sociais na atualidade, ela pode ser assistida em diversos trabalhos como: Flor de Lys em Negócio da China, a Lurdinha de Salve Jorge e a Helena de Em Família. Bruna trilhou seus rumos no exterior e é uma das estrelas do filme Besouro Azul, baseado nos quadrinhos da DC.>