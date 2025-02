FAMOSOS

Paolla Oliveira tem corpo criticado após vídeo sambando: 'Gordinha'

Atriz tem sido alvo de críticas em relação ao seu corpo desde 2023

A atriz Paolla Oliveira voltou a ser atacada gratuitamente nas redes sociais após publicar um vídeo no qual aparece sambando. A artista teve sua forma física criticada e chegou a ser chamada de 'gordinha' por internautas.>

Na publicação, Paolla aparece sambando no ensaio técnico da Grande Rio, escola da qual ela é rainha de bateria. “Paolla Oliveira deve ser a única mulher que mesmo bem gordinha é elogiada. Queria ver se ela não fosse famosa”, escreveu um internauta. "Ela se perdeu nesse discurso de aceitação do corpo", acrescentou outro rapaz. “Pessoal acha bonito silicone e celulite. Ela é bonita, mas tá muito longe do natural”, escreveu outro.>