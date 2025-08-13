DESABAFO

Repórter da TV Bahia desabafa após ser assaltada em bairro nobre de Salvador: 'Muito triste'

Ela teve corrente roubada enquanto ia para a academia na Pituba

Fernanda Varela

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:43

Giana Mattiazzi Crédito: Reprodução

A repórter Giana Mattiazzi, da TV Bahia, relatou ter sido vítima de um assalto em um bairro nobre de Salvador. Em postagem no Instagram, a jornalista contou que teve sua corrente arrancada enquanto se dirigia à academia, na Pituba.

"Um assunto muito triste para mim. Na segunda-feira, eu estava chegando na academia, quando um menino, parecia ter 16 ou 17 anos, passou de bicicleta atrás de mim e arrancou minha corrente", disse Giana.