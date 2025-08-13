Repórter da TV Bahia desabafa após ser assaltada em bairro nobre de Salvador: 'Muito triste'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:43
A repórter Giana Mattiazzi, da TV Bahia, relatou ter sido vítima de um assalto em um bairro nobre de Salvador. Em postagem no Instagram, a jornalista contou que teve sua corrente arrancada enquanto se dirigia à academia, na Pituba.
Giana Mattiazzi
"Um assunto muito triste para mim. Na segunda-feira, eu estava chegando na academia, quando um menino, parecia ter 16 ou 17 anos, passou de bicicleta atrás de mim e arrancou minha corrente", disse Giana.
A jornalista desabafou sobre o episódio, ressaltando que, apesar de tomar cuidados diários, acabou se tornando vítima da violência. "Eu sei que isso é muito comum no bairro da Pituba, várias pessoas já passaram por isso e dessa vez fui eu. A gente não tem o direito de esquecer de deixar a corrente em casa, eu esqueci de tirar, de esconder, e nesse dia fui eu a 'sorteada'", completou.