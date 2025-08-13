SAÚDE

O segredo para envelhecer com saúde está na força dos seus músculos

Descubra como manter a a vitalidade ao longo dos anos e evitar a sarcopenia

Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:30

Seu plano para um envelhecimento ativo e livre de limitações Crédito: Freepik

A sarcopenia, que é a perda de massa e força muscular com a idade, afeta milhões de pessoas e pode limitar atividades diárias. Mais que um processo natural, ela aumenta o risco de quedas e compromete a independência.

A boa notícia é que podemos retardar e até prevenir a sarcopenia. O segredo para um envelhecimento saudável é manter a força muscular. Isso significa adotar um estilo de vida ativo e com boa nutrição.

O acompanhamento médico e o uso de tecnologias e suplementos, quando indicados, também são fundamentais. Preservar a funcionalidade dos músculos garante qualidade de vida e autonomia na terceira idade.

Movimente-se para viver melhor

Exercícios de força, como a musculação, são ferramentas poderosas contra a sarcopenia. Inclua sessões 2 a 3 vezes por semana em sua rotina. Complemente com caminhadas, pilates ou ioga.

Essas atividades melhoram o equilíbrio e a mobilidade, aspectos cruciais para a prevenção. Mesmo movimentos simples, realizados com regularidade, mantêm seus músculos ativos e funcionais.

Como para construir músculos

Proteínas são essenciais para a massa muscular. Consuma diariamente carnes magras, ovos, peixes, laticínios e leguminosas. Estes alimentos fornecem os blocos construtores que seu corpo precisa.

Micronutrientes como cálcio e vitamina D fortalecem músculos e ossos. A hidratação também é vital, contribuindo para o bom funcionamento do organismo e a saúde muscular em geral.

Inovações para a sua saúde

A suplementação com creatina, vitamina D e ômega-3 pode trazer benefícios extras. No entanto, é crucial que esses suplementos sejam indicados por um profissional de saúde.

Tecnologias como a eletroestimulação muscular surgem como alternativas para quem tem limitações físicas. Elas ajudam a estimular as fibras musculares, preservando a mobilidade e a função.

Cuide-se de forma única

Cada indivíduo envelhece de uma maneira, por isso o acompanhamento médico é fundamental. Avaliações regulares, exames específicos e planos de treino personalizados garantem estratégias eficazes.