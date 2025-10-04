Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11:25
Usado tanto para conservar quanto para assar alimentos, o papel alumínio está presente na rotina de quase todas as cozinhas.
Apesar disso, uma dúvida frequente continua intrigando muita gente: afinal, existe um lado certo para utilizar a folha no forno ou na geladeira?
Papel alumínio - aliado na cozinha
De acordo com o consultor gastronômico Luiz Spagnolli, conforme destacou o portal BOL, a escolha entre o lado fosco e o brilhante não é apenas estética. Cada um pode ser mais indicado em situações específicas.
A explicação está no processo de fabricação. Para que o alumínio atinja a espessura ideal sem rasgar, as folhas são prensadas em pares.
A parte que entra em contato com os rolos de polimento da máquina acaba ficando brilhante, enquanto a outra permanece fosca.
Ou seja, a diferença visual não foi planejada para cozinhar melhor, mas, na prática, pode ajudar dependendo do objetivo
Quando a ideia é assar carnes, legumes ou aves, o lado mais indicado é o brilhante voltado para o alimento. Segundo Spagnolli, isso acontece porque essa superfície é mais refletiva e menos aderente.
“O lado brilhante, mais liso, deve ficar do lado interno do cozimento, junto ao alimento. Por ser menos aderente, gruda menos na carne”, explicou ele, de acordo com o BOL.
O alumínio também é útil na hora de manter a temperatura de comidas frias fora de casa.
Nesse caso, a indicação é inverter a lógica: o lado fosco deve ficar em contato com a comida, deixando o brilhante para fora. Isso ajuda a refletir o calor externo e a conservar a temperatura por mais tempo, ideal para piqueniques e viagens.