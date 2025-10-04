COZINHA

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

Especialista esclarece quando usar o fosco e quando usar o brilhante

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11:25

Saiba qual é a diferença entre os dois lados e como é a fabricação do papel Crédito: Freepik

Usado tanto para conservar quanto para assar alimentos, o papel alumínio está presente na rotina de quase todas as cozinhas.

Apesar disso, uma dúvida frequente continua intrigando muita gente: afinal, existe um lado certo para utilizar a folha no forno ou na geladeira?

De acordo com o consultor gastronômico Luiz Spagnolli, conforme destacou o portal BOL, a escolha entre o lado fosco e o brilhante não é apenas estética. Cada um pode ser mais indicado em situações específicas.

Diferença entre os lados

A explicação está no processo de fabricação. Para que o alumínio atinja a espessura ideal sem rasgar, as folhas são prensadas em pares.

A parte que entra em contato com os rolos de polimento da máquina acaba ficando brilhante, enquanto a outra permanece fosca.

Ou seja, a diferença visual não foi planejada para cozinhar melhor, mas, na prática, pode ajudar dependendo do objetivo

Qual lado usar no forno

Quando a ideia é assar carnes, legumes ou aves, o lado mais indicado é o brilhante voltado para o alimento. Segundo Spagnolli, isso acontece porque essa superfície é mais refletiva e menos aderente.

“O lado brilhante, mais liso, deve ficar do lado interno do cozimento, junto ao alimento. Por ser menos aderente, gruda menos na carne”, explicou ele, de acordo com o BOL.

Como conservar alimentos frios

O alumínio também é útil na hora de manter a temperatura de comidas frias fora de casa.