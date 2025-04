COMERIA?

Baiana causa revolta ao vender abará enrolado no alumínio e mergulhado na água: 'Crime'

Quitute é preparado de modo muito diferente do tradicional

Uma loja de Feira de Santana, no interior da Bahia, causou revolta ao mostrar a produção do abará vendido para o público. No Instagram, a empresa filma o quitute sendo enrolado no papel alumínio e mergulhado na água para cozinhar. >