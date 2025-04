NOME SUJO

Serasa debocha de Davi Brito após dívida do ex-BBB ser exposta

Baiano deve R$ 64 mil reais

O Serasa não resistiu e debochou do ex-BBB Davi Brito após a notícia de que ele está com o nome sujo e dívidas acumuladas.>

No Twitter, o perfil oficial do Serasa brincou com a situação e republicou uma notícia que falava que o brother deve mais de R$ 64 mil. "Dívida de gue?", escreveu no post. A brincadeira é uma sátira com a forma de falar do soteropolitano.>