Hora de expandir a mente: tire a sua sorte do dia para este sábado (6)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 05:00

Hoje é dia de deixar os pensamentos voarem longe. Nesta sábado (6), você conseguirá enxergar novas possibilidades e se ver em locais que nunca se imaginou antes, caso consiga se concentrar e parar para refletir profundamente. O dia será propício para introspecção; mas sem tristeza, pois o que a sua mente poderá mostrar será belo e revelador.

A sorte do dia aconselha ainda que a mudança de dentro para a fora é possível e muitas vezes libertadora.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Uma mente aberta jamais volta ao seu tamanho original.