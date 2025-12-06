Hora de expandir a mente: tire a sua sorte do dia para este sábado (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é dia de deixar os pensamentos voarem longe. Nesta sábado (6), você conseguirá enxergar novas possibilidades e se ver em locais que nunca se imaginou antes, caso consiga se concentrar e parar para refletir profundamente. O dia será propício para introspecção; mas sem tristeza, pois o que a sua mente poderá mostrar será belo e revelador.
A sorte do dia aconselha ainda que a mudança de dentro para a fora é possível e muitas vezes libertadora.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Uma mente aberta jamais volta ao seu tamanho original.
