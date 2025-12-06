Acesse sua conta
Hora de expandir a mente: tire a sua sorte do dia para este sábado (6)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é dia de deixar os pensamentos voarem longe. Nesta sábado (6), você conseguirá enxergar novas possibilidades e se ver em locais que nunca se imaginou antes, caso consiga se concentrar e parar para refletir profundamente. O dia será propício para introspecção; mas sem tristeza, pois o que a sua mente poderá mostrar será belo e revelador. 

A sorte do dia aconselha ainda que a mudança de dentro para a fora é possível e muitas vezes libertadora. 

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Uma mente aberta jamais volta ao seu tamanho original.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

