Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot deste sábado (6 de dezembro) aponta reviravolta no trabalho e mudanças positivas para os signos

Arcano O Imperador movimenta o dia com força, organização e viradas profissionais que beneficiam todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (6) chega sob a influência poderosa de O Imperador, carta que simboliza estrutura, liderança e transformações concretas no trabalho. Para todos os signos, o dia promete decisões importantes, reorganização de rotinas, oportunidades sólidas e uma reviravolta positiva em assuntos profissionais que estavam travados.

Áries assume o comando de uma situação e surpreende; Touro ganha estabilidade e reconhecimento; Gêmeos fecha acordos que clareiam o caminho; Câncer encontra firmeza e segurança no ambiente profissional; Leão recebe apoio de figuras de autoridade; Virgem vê seus projetos se alinharem com mais clareza.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Libra tem avanço em negociações; Escorpião resolve pendências com objetividade; Sagitário recebe sinal verde para algo importante; Capricórnio fortalece sua posição no trabalho; Aquário toma decisões estratégicas; Peixes encontra direção para seus próximos passos.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hora de expandir a mente: tire a sua sorte do dia para este sábado (6)

Hora de expandir a mente: tire a sua sorte do dia para este sábado (6)
Imagem - Áries, Touro, Câncer e Sagitário recebem um sinal decisivo neste sábado (6 de dezembro)

Áries, Touro, Câncer e Sagitário recebem um sinal decisivo neste sábado (6 de dezembro)
Imagem - A energia de hoje (6 de dezembro) muda tudo, e esses signos vão sentir a vida destravar

A energia de hoje (6 de dezembro) muda tudo, e esses signos vão sentir a vida destravar

MAIS LIDAS

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
01

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
02

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Imagem - Veja a lista de 2,3 mil professores da Bahia que vão receber gratificações
03

Veja a lista de 2,3 mil professores da Bahia que vão receber gratificações

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial
04

Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial