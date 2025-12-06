Tarot deste sábado (6 de dezembro) aponta reviravolta no trabalho e mudanças positivas para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 05:00
O sábado (6) chega sob a influência poderosa de O Imperador, carta que simboliza estrutura, liderança e transformações concretas no trabalho. Para todos os signos, o dia promete decisões importantes, reorganização de rotinas, oportunidades sólidas e uma reviravolta positiva em assuntos profissionais que estavam travados.
Áries assume o comando de uma situação e surpreende; Touro ganha estabilidade e reconhecimento; Gêmeos fecha acordos que clareiam o caminho; Câncer encontra firmeza e segurança no ambiente profissional; Leão recebe apoio de figuras de autoridade; Virgem vê seus projetos se alinharem com mais clareza.
Tarot
Libra tem avanço em negociações; Escorpião resolve pendências com objetividade; Sagitário recebe sinal verde para algo importante; Capricórnio fortalece sua posição no trabalho; Aquário toma decisões estratégicas; Peixes encontra direção para seus próximos passos.