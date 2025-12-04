Acesse sua conta
Hora da alegria: tire a sua sorte do dia para esta quinta (4)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 05:00

Crédito: Shutterstock

A alegria chegará com tudo na sua vida hoje. Nesta quinta-feira (4), você vai conseguir se reconectar com uma euforia lá da infância que te dará força e vivacidade. Por algum tempo, será possível fazer as coisas sem se cobrar tanto e com mais facilidade, como uma criança mesmo. Será um momento importante para agradecer pela essência que se carrega. 

A sorte do dia mostra ainda que viver a vida com graça não é descaso, mas sim o caminho para o equilíbrio e saúde mental. 

