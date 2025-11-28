Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de saber parar: tire a sua sorte do dia para esta sexta (28)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia importante para se atentar aos seus limites. Esta sexta-feira (28) trará a necessidade de se proteger dos seus próprios desejos e ações. O momento será propício para dizer não, parar para refletir melhor e saber a hora de parar em relação ao consumo de bebida alcóolica e drogas e mesmo de se segurar antes de expor coisas sobre você mesmo e os outros. 

A sorte do dia mostra ainda que em alguns momentos é importante chamar a racionalidade para perto, antes que seja tarde e você crie um problema que pode te atazanar durante toda um dia. "Precaução" é a palavra de hoje e "manter a boca fechada" um conselho fundamental. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Hora de expulsar o caos: tire a sua sorte do dia para esta quarta (26)

Hora de botar pra girar: tire a sua sorte do dia para esta terça (25)

Hora de ligar o alerta: tire a sua sorte do dia para este domingo (23)

Fim da culpa: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (24)

É o momento de dar um basta: tire a sua sorte do dia para este sábado (22)

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"Saber a hora de parar é pra homem sábio" - Criolo

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - 3 signos vão receber uma proposta de trabalho e dinheiro esta semana

3 signos vão receber uma proposta de trabalho e dinheiro esta semana

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Sessão da Tarde exibe comédia com retorno familiar e barracos nesta sexta-feira (28 de novembro)

Sessão da Tarde exibe comédia com retorno familiar e barracos nesta sexta-feira (28 de novembro)
Imagem - A solidão começa a desaparecer para 3 signos a partir de hoje (28 de novembro)

A solidão começa a desaparecer para 3 signos a partir de hoje (28 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia
01

Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Imagem - Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas
02

Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'
03

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Imagem - Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre
04

Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre