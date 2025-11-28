MENSAGEM

Hora de saber parar: tire a sua sorte do dia para esta sexta (28)

Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:00

Hoje é um dia importante para se atentar aos seus limites. Esta sexta-feira (28) trará a necessidade de se proteger dos seus próprios desejos e ações. O momento será propício para dizer não, parar para refletir melhor e saber a hora de parar em relação ao consumo de bebida alcóolica e drogas e mesmo de se segurar antes de expor coisas sobre você mesmo e os outros.

A sorte do dia mostra ainda que em alguns momentos é importante chamar a racionalidade para perto, antes que seja tarde e você crie um problema que pode te atazanar durante toda um dia. "Precaução" é a palavra de hoje e "manter a boca fechada" um conselho fundamental.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"Saber a hora de parar é pra homem sábio" - Criolo