Sessão da Tarde exibe comédia com retorno familiar e barracos nesta sexta-feira (28 de novembro)

Felipe Sena
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:00
Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (28), será exibido um filme nacional que promete arrancar boas gargalhadas. Em “Barraco de Família”, Cleide (Cacau Protásio) recebe a visita de sua filha Kellen (Lellê), uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila suburbana onde a família mora.
'Barraco de Família'
No entanto, Cleide desconfia da mudança repentina de atitude da filha. Na verdade, após ser cancelada por causa de um vídeo vazado na internet, a funkeira tentará voltar às suas origens e precisará da ajuda da mãe para recuperar sua carreira. O filme promete muita confusão e barraco.
Sessão da Tarde será exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.