Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sessão da Tarde exibe comédia com retorno familiar e barracos nesta sexta-feira (28 de novembro)

Filme nacional promete arrancar muitas gargalhadas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:00

TV Globo exibe filme de comédia familiar
TV Globo exibe filme de comédia familiar Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (28), será exibido um filme nacional que promete arrancar boas gargalhadas. Em “Barraco de Família”, Cleide (Cacau Protásio) recebe a visita de sua filha Kellen (Lellê), uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila suburbana onde a família mora.

'Barraco de Família'

Filme reúne diversos atores e artistas nacionais por Reprodução
Filme reúne diversos atores e artistas nacionais por Reprodução
Filme reúne diversos atores e artistas nacionais por Reprodução
Filme reúne diversos atores e artistas nacionais por Reprodução
Filme reúne diversos atores e artistas nacionais por Reprodução
1 de 5
Filme reúne diversos atores e artistas nacionais por Reprodução

Leia mais

Imagem - Cena de nu frontal de Alejandro Claveaux em filme vaza nas redes sociais

Cena de nu frontal de Alejandro Claveaux em filme vaza nas redes sociais

Imagem - Prime Video: 5 filmes e séries que estreiam em dezembro de 2025

Prime Video: 5 filmes e séries que estreiam em dezembro de 2025

Imagem - 5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro

5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro

No entanto, Cleide desconfia da mudança repentina de atitude da filha. Na verdade, após ser cancelada por causa de um vídeo vazado na internet, a funkeira tentará voltar às suas origens e precisará da ajuda da mãe para recuperar sua carreira. O filme promete muita confusão e barraco.

Sessão da Tarde será exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Leia mais

Imagem - 5 passos para aderir à tendência neutral blush

5 passos para aderir à tendência neutral blush

Imagem - Cardio ou musculação: descubra qual é o melhor para emagrecer

Cardio ou musculação: descubra qual é o melhor para emagrecer

Imagem - 7 dicas para comprar um imóvel em leilão com segurança e economia

7 dicas para comprar um imóvel em leilão com segurança e economia

Tags:

Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de saber parar: tire a sua sorte do dia para esta sexta (28)

Hora de saber parar: tire a sua sorte do dia para esta sexta (28)
Imagem - A solidão começa a desaparecer para 3 signos a partir de hoje (28 de novembro)

A solidão começa a desaparecer para 3 signos a partir de hoje (28 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia
01

Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Imagem - Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas
02

Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'
03

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Imagem - Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre
04

Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre