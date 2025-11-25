Acesse sua conta
5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro

Da comédia ao suspense, confira as estreias que prometem lotar as salas de exibição

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:44

Nesta semana, há estreias para todos os gostos e públicos nos cinemas (Imagem: Reprodução digital | Morena Filmes e Galeria Distribuidora)
Nesta semana, há estreias para todos os gostos e públicos nos cinemas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Morena Filmes e Galeria Distribuidora

As estreias dos cinemas nesta semana prometem lotar as salas de exibição. Da comédia à animação, passando por aventura, suspense e até show, há novidades para todos os gostos e públicos. A programação começa com “Zootopia 2”, que volta após 10 anos ainda mais carismático, e “Mãe Fora da Caixa”, um monólogo adaptado para as telonas.

Para quem gosta de tensão, o suspense traz o aguardado “Morra, Amor”, um drama sobre maternidade estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Há também “Lumière! A Aventura Contínua”, sequência do sucesso mundial “Lumière: A Aventura Começa”.

Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras estreias nos cinemas!

1. Zootopia 2 (27/11)

Em "Zootopia 2", Judy e Nick retornam com mais uma aventura vibrante e cheia de surpresas (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures, Walt Disney Pictures e Walt Disney Company)
Em “Zootopia 2”, Judy e Nick retornam com mais uma aventura vibrante e cheia de surpresas (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures, Walt Disney Pictures e Walt Disney Company) Crédito:

Judy Hopps e Nick Wilde retornam com mais uma aventura vibrante e cheia de surpresas em “Zootopia 2”. Desta vez, a dupla precisa unir forças com o recém-chegado à metrópole animal, o enigmático réptil Gary De’Snake, para desvendar um novo caso. Ao longo dessa missão, os dois exploram regiões inéditas da cidade e encaram desafios constantes que colocam à prova sua parceria — e sua coragem.

2. Mãe Fora da Caixa (27/11)

"Mãe Fora da Caixa" acompanha uma mulher bem-sucedida que acredita ter a vida perfeitamente sob controle, mas tudo muda quando ela descobre que está grávida (Imagem: Reprodução digital | Morena Filmes e Galeria Distribuidora)
“Mãe Fora da Caixa” acompanha uma mulher bem-sucedida que acredita ter a vida perfeitamente sob controle, mas tudo muda quando ela descobre que está grávida (Imagem: Reprodução digital | Morena Filmes e Galeria Distribuidora) Crédito:

Inspirado no livro homônimo de Thaís Vilarinho — que mais tarde virou um monólogo —, “Mãe Fora da Caixa” acompanha Manu (Miá Mello), uma mulher bem-sucedida que acredita ter a vida perfeitamente sob controle, mesmo no meio de uma rotina corrida. Mas tudo muda quando ela descobre que está grávida da primeira filha. A partir daí, entre mamadas e pequenos colapsos, ela e o marido precisam encarar os desafios, medos e dúvidas que a chegada de um bebê inevitavelmente traz.

3. Morra, Amor (27/11)

"Morra, Amor" acompanha a história de uma aspirante a escritora que, após o parto e a mudança para outro estado, passa a enfrentar um intenso sofrimento psicológico (Imagem: Reprodução digital | MUBI e Paris Filmes)
“Morra, Amor” acompanha a história de uma aspirante a escritora que, após o parto e a mudança para outro estado, passa a enfrentar um intenso sofrimento psicológico (Imagem: Reprodução digital | MUBI e Paris Filmes) Crédito:

Dirigido e roteirizado por Lynne Ramsay, “Morra, Amor” é uma adaptação do livro homônimo da escritora Ariana Harwicz. A trama acompanha uma aspirante a escritora que deixa a agitação de Nova York para viver em Montana com o marido, em busca de uma rotina mais calma. No entanto, a sensação de isolamento logo se instala, e ela passa a enfrentar um intenso sofrimento psicológico pós-parto.

Para completar, a fragilidade emocional acaba abalando o seu relacionamento, que, à medida que ela luta diariamente para se manter estável, começa a caminhar por territórios cada vez mais imprevisíveis. O filme retrata, com intensidade e sem romantizar, os desafios da maternidade que poucos conhecem e a importância da rede de apoio.

4. Lumière! A Aventura Contínua (27/11)

"Lumière! A Aventura Contínua" revela outros 100 filmes dos irmãos Lumière e explora a história da invenção do cinema (Imagem: Reprodução digital | Imovision)
“Lumière! A Aventura Contínua” revela outros 100 filmes dos irmãos Lumière e explora a história da invenção do cinema Crédito: Imagem: Reprodução digital | Imovision

Após o sucesso do longa anterior, em “Lumière! A Aventura Contínua” o diretor do Festival de Cannes Thierry Frémaux revela outros 100 filmes dos irmãos Lumière, perfeitamente restaurados e dedicados a explorar a história da invenção do cinema. Segundo a sinopse, o longa-metragem “confirmará ao público que as raízes das maiores e mais belas obras da história do cinema estão em suas origens”.

5. Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing (29/11)

"Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing" leva a turnê mundial [NEW_] para os cinemas (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar)
“Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing” leva a turnê mundial [NEW_] para os cinemas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Trafalgar

Em comemoração aos 10 anos do grupo de K-pop SEVENTEEN, “Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing” leva a turnê mundial [NEW_] para as telonas. Depois de passarem por Incheon, América do Norte e vários países da Ásia, o grupo transmite ao vivo direto de Nagoya um concerto especial para os cinemas. Na data, fãs de todas as partes do mundo poderão se conectar e compartilhar a mesma paixão e energia pela banda.

