sua diversão

5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro

Da comédia ao suspense, confira as estreias que prometem lotar as salas de exibição

Portal Edicase

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:44

Nesta semana, há estreias para todos os gostos e públicos nos cinemas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Morena Filmes e Galeria Distribuidora

As estreias dos cinemas nesta semana prometem lotar as salas de exibição. Da comédia à animação, passando por aventura, suspense e até show, há novidades para todos os gostos e públicos. A programação começa com “Zootopia 2”, que volta após 10 anos ainda mais carismático, e “Mãe Fora da Caixa”, um monólogo adaptado para as telonas.

Para quem gosta de tensão, o suspense traz o aguardado “Morra, Amor”, um drama sobre maternidade estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Há também “Lumière! A Aventura Contínua”, sequência do sucesso mundial “Lumière: A Aventura Começa”.

Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras estreias nos cinemas!

1. Zootopia 2 (27/11)

Em “Zootopia 2”, Judy e Nick retornam com mais uma aventura vibrante e cheia de surpresas (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures, Walt Disney Pictures e Walt Disney Company) Crédito:

Judy Hopps e Nick Wilde retornam com mais uma aventura vibrante e cheia de surpresas em “Zootopia 2”. Desta vez, a dupla precisa unir forças com o recém-chegado à metrópole animal, o enigmático réptil Gary De’Snake, para desvendar um novo caso. Ao longo dessa missão, os dois exploram regiões inéditas da cidade e encaram desafios constantes que colocam à prova sua parceria — e sua coragem.

2. Mãe Fora da Caixa (27/11)

“Mãe Fora da Caixa” acompanha uma mulher bem-sucedida que acredita ter a vida perfeitamente sob controle, mas tudo muda quando ela descobre que está grávida (Imagem: Reprodução digital | Morena Filmes e Galeria Distribuidora) Crédito:

Inspirado no livro homônimo de Thaís Vilarinho — que mais tarde virou um monólogo —, “Mãe Fora da Caixa” acompanha Manu (Miá Mello), uma mulher bem-sucedida que acredita ter a vida perfeitamente sob controle, mesmo no meio de uma rotina corrida. Mas tudo muda quando ela descobre que está grávida da primeira filha. A partir daí, entre mamadas e pequenos colapsos, ela e o marido precisam encarar os desafios, medos e dúvidas que a chegada de um bebê inevitavelmente traz.

3. Morra, Amor (27/11)

“Morra, Amor” acompanha a história de uma aspirante a escritora que, após o parto e a mudança para outro estado, passa a enfrentar um intenso sofrimento psicológico (Imagem: Reprodução digital | MUBI e Paris Filmes) Crédito:

Dirigido e roteirizado por Lynne Ramsay, “Morra, Amor” é uma adaptação do livro homônimo da escritora Ariana Harwicz. A trama acompanha uma aspirante a escritora que deixa a agitação de Nova York para viver em Montana com o marido, em busca de uma rotina mais calma. No entanto, a sensação de isolamento logo se instala, e ela passa a enfrentar um intenso sofrimento psicológico pós-parto.

Para completar, a fragilidade emocional acaba abalando o seu relacionamento, que, à medida que ela luta diariamente para se manter estável, começa a caminhar por territórios cada vez mais imprevisíveis. O filme retrata, com intensidade e sem romantizar, os desafios da maternidade que poucos conhecem e a importância da rede de apoio.

4. Lumière! A Aventura Contínua (27/11)

“Lumière! A Aventura Contínua” revela outros 100 filmes dos irmãos Lumière e explora a história da invenção do cinema Crédito: Imagem: Reprodução digital | Imovision

Após o sucesso do longa anterior, em “Lumière! A Aventura Contínua” o diretor do Festival de Cannes Thierry Frémaux revela outros 100 filmes dos irmãos Lumière, perfeitamente restaurados e dedicados a explorar a história da invenção do cinema. Segundo a sinopse, o longa-metragem “confirmará ao público que as raízes das maiores e mais belas obras da história do cinema estão em suas origens”.

5. Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing (29/11)

“Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing” leva a turnê mundial [NEW_] para os cinemas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Trafalgar