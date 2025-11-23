Acesse sua conta
Hora de ligar o alerta: tire a sua sorte do dia para este domingo (23)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia para ficar o mais atento possível. Este domingo (23) traz a necessidade de avaliar tudo e todos que estão em sua volta: isso pode trazer tanto insights positivos quanto negativos. Por isso, será necessário ouvir a sua intuição e o seu coração a todo o tempo, sem deixar se levar pela lábia ou jogo de sedução alheio. 

A sorte do dia mostra que a conexão com o seu interior trará as melhores respostas em momentos de incertezas. E este será um dos desses dias difíceis. A dúvida ficará pairando, mas ao final você saberá o que fazer. A solução estará nos sentimentos. 

A mensagem é a seguinte:

A intuição é o mais atualizado detector de mentiras que existe.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

