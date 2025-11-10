MENSAGEM

Hora de se antecipar: tire a sua sorte do dia para esta segunda (10)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia para se andar prevenido de qualquer golpe que o possa atingir. Esta segunda (10) exige atenção para aqueles que parecem estar do nosso lado, mas cultivam inveja e interesse. Uma dica é não confiar em quem não nos dá 100% de certeza de querer o nosso bem. Nada de abraçar o misterioso; prefira o carinhoso e transparente.

A sorte do dia mostra ainda que, infelizmente, a ingenuidade pode ser perigosa e que nem sempre deve se permitir estar desatento, para garantir uma autopreservação.

A mensagem do dia é a seguinte:

É melhor ser verdadeiro e solitário do que viver em falsidade e estar sempre acompanhado.