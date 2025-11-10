Acesse sua conta
'Três Graças': Paulinho assume namoro com Gerluce e Ferette ameaça Arminda no capítulo desta segunda (10)

Capítulo da novela das nove promete tensão, mentiras e novas alianças no núcleo principal

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:00

Paulinho assume namoro com Gerluce e Arminda sofre nova pressão de Ferette Crédito: Reprodução

O clima vai esquentar em Três Graças nesta segunda-feira (10). O capítulo da novela das nove da Globo traz reviravoltas na relação de Paulinho e Gerluce, enquanto Ferette pressiona Arminda a continuar com o plano contra Josefa.

A trama começa com Paulinho e Gerluce levando Lígia ao hospital, depois que ela passa mal. Para garantir atendimento rápido, o rapaz afirma que a paciente é sua sogra, o que surpreende a equipe médica e reforça o laço entre o casal.

Enquanto isso, Ferette ameaça deixar Arminda caso a amante se recuse a dar o remédio falso para Josefa. A mulher, sem saída, volta a oferecer o medicamento à mãe, mas Josefa reage e desafia a filha.

Em outra frente, Maggye deixa claro a Lucélia que a prima está ultrapassando limites, e Gerluce apresenta oficialmente Paulinho a Viviane e Lígia. O jovem aproveita o momento para declarar: “Agora somos oficialmente namorados”.

Já Arminda impede Raul de entrar no cômodo das Três Graças, levantando ainda mais suspeitas. Raul também estranha a pressa de Samira em encontrar Joélly. A tensão aumenta quando Edilberto fica em choque ao ver Misael, e Samira se vê obrigada a defender Joélly de provocações na escola.

Três Graças vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

