Prefeitura de São Paulo cancela show de Kanye West em Interlagos após acusações de apologia ao nazismo

Heider Sacramento
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:07
A administração municipal de São Paulo anunciou a suspensão do espetáculo de Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, que estava programado para ocorrer no dia 29 de novembro no autódromo de Interlagos. A decisão da Prefeitura de São Paulo foi motivada pelas recentes controvérsias envolvendo o artista, que incluiu declarações de teor antissemita e um novo single intitulado “Heil Hitler”, apontado por autoridades internacionais como promoção da ideologia nazista.
No comunicado oficial, a prefeitura ressaltou que, quando o contrato para uso do espaço foi firmado, não havia sido informada a identidade do artista contratado e que o termo previa a revogação do uso do local em caso de conduta incompatível com a política pública de combate ao racismo e à apologia de regimes totalitários.
Kanye West
Os organizadores do evento informaram que, caso o espetáculo seja apenas adiado, os ingressos serão automaticamente reembolsados aos compradores. Um dos produtores, Guilherme Cavalcante, classificou a decisão da prefeitura como “descaso absurdo” e garantiu que havia sido planejada uma ação de fiscalização para impedir manifestações de apologia ao nazismo durante o show.
Ye já havia enfrentado consequências internacionais por suas atitudes. Em julho de 2025, o governo australiano cancelou seu visto após o lançamento do single “Heil Hitler” e outras manifestações ofensivas. O ministro da pasta de assuntos internos do país, Tony Burke, declarou: “Temos problemas suficientes em nosso país para, de forma deliberada, importar ódio”.