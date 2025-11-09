BARRADO NO BAILE

Prefeitura de São Paulo cancela show de Kanye West em Interlagos após acusações de apologia ao nazismo

Evento previsto para 29 de novembro foi suspenso pela administração pública após o rapper se envolver com declarações antissemíticas

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:07

O cantor Kanye West Crédito: Divulgação

A administração municipal de São Paulo anunciou a suspensão do espetáculo de Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, que estava programado para ocorrer no dia 29 de novembro no autódromo de Interlagos. A decisão da Prefeitura de São Paulo foi motivada pelas recentes controvérsias envolvendo o artista, que incluiu declarações de teor antissemita e um novo single intitulado “Heil Hitler”, apontado por autoridades internacionais como promoção da ideologia nazista.

No comunicado oficial, a prefeitura ressaltou que, quando o contrato para uso do espaço foi firmado, não havia sido informada a identidade do artista contratado e que o termo previa a revogação do uso do local em caso de conduta incompatível com a política pública de combate ao racismo e à apologia de regimes totalitários.

Os organizadores do evento informaram que, caso o espetáculo seja apenas adiado, os ingressos serão automaticamente reembolsados aos compradores. Um dos produtores, Guilherme Cavalcante, classificou a decisão da prefeitura como “descaso absurdo” e garantiu que havia sido planejada uma ação de fiscalização para impedir manifestações de apologia ao nazismo durante o show.