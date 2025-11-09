POLÊMICA

Bruna Biancardi explica parceria com Ana Castela após polêmica com Virgínia Fonseca

Influenciadora nega provocação e conta bastidores do convite à “Boiadeira” em novo projeto culinário nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:56

Bruna esclarece convite a Ana Castela e nega alfinetada em Virgínia Crédito: Reprodução

Bruna Biancardi decidiu colocar um ponto final nas especulações envolvendo seu novo projeto e o nome de Virgínia Fonseca. Após lançar um quadro de culinária no Instagram, a influenciadora surpreendeu ao anunciar Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe, como sua primeira convidada, o suficiente para levantar rumores de uma suposta indireta à criadora da WePink.

Internautas rapidamente interpretaram o convite como uma provocação, já que Zé Felipe é ex-marido de Virgínia, e a sertaneja chegou a curtir publicações críticas à influenciadora. As teorias tomaram conta das redes e reacenderam a rivalidade entre as duas, que já haviam trocado farpas públicas.

Ao responder fãs curiosos, Bruna fez questão de esclarecer que a parceria com Ana Castela não teve segundas intenções.“Quando chamei a Ana, ela topou na hora. Mas as gravações com todos os convidados estavam agendadas para novembro, e ela só poderia em outubro”, explicou.

A influenciadora acrescentou que a ordem das publicações seguiu o cronograma de gravação.“Antecipamos a dela, e por isso foi a primeira receita. Vamos soltar os vídeos na mesma ordem em que foram gravados”, completou.

Entenda a treta entre Bruna Biancardi e Virgínia Fonseca

A tensão entre as duas começou meses atrás, quando Virgínia revelou ter ligado para Neymar às 2h da manhã para tratar de um convite relacionado ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.. Segundo a empresária, o jogador chegou a tranquilizá-la após o episódio, mas a situação teria deixado Bruna revoltada.

Na época, Biancardi desabafou nas redes sociais. “Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive, bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet.”