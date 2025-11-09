Acesse sua conta
Bruna Biancardi explica parceria com Ana Castela após polêmica com Virgínia Fonseca

Influenciadora nega provocação e conta bastidores do convite à “Boiadeira” em novo projeto culinário nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:56

Bruna esclarece convite a Ana Castela e nega alfinetada em Virgínia
Bruna esclarece convite a Ana Castela e nega alfinetada em Virgínia Crédito: Reprodução

Bruna Biancardi decidiu colocar um ponto final nas especulações envolvendo seu novo projeto e o nome de Virgínia Fonseca. Após lançar um quadro de culinária no Instagram, a influenciadora surpreendeu ao anunciar Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe, como sua primeira convidada, o suficiente para levantar rumores de uma suposta indireta à criadora da WePink.

Internautas rapidamente interpretaram o convite como uma provocação, já que Zé Felipe é ex-marido de Virgínia, e a sertaneja chegou a curtir publicações críticas à influenciadora. As teorias tomaram conta das redes e reacenderam a rivalidade entre as duas, que já haviam trocado farpas públicas.

Ao responder fãs curiosos, Bruna fez questão de esclarecer que a parceria com Ana Castela não teve segundas intenções.“Quando chamei a Ana, ela topou na hora. Mas as gravações com todos os convidados estavam agendadas para novembro, e ela só poderia em outubro”, explicou.

A influenciadora acrescentou que a ordem das publicações seguiu o cronograma de gravação.“Antecipamos a dela, e por isso foi a primeira receita. Vamos soltar os vídeos na mesma ordem em que foram gravados”, completou.

Entenda a treta entre Bruna Biancardi e Virgínia Fonseca

A tensão entre as duas começou meses atrás, quando Virgínia revelou ter ligado para Neymar às 2h da manhã para tratar de um convite relacionado ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.. Segundo a empresária, o jogador chegou a tranquilizá-la após o episódio, mas a situação teria deixado Bruna revoltada.

Bruna Biancardi é acusada de exagerar no Photoshop e se revolta

Neymar causa no Altas Horas ao evitar olhar para Ana Castela com Bruna Biancardi na plateia

Após o nascimento da 2ª filha, Bruna Biancardi estreia em nova carreira

Na época, Biancardi desabafou nas redes sociais. “Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive, bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet.”

Bruna ainda deixou uma indireta final. “Vocês dois [Virgínia e Leo Dias] podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?! Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila.”

Diretora da Globo sai em defesa de Manuela Dias após críticas de Taís Araújo sobre 'Vale Tudo'

Diretora da Globo sai em defesa de Manuela Dias após críticas de Taís Araújo sobre 'Vale Tudo'

Amigos de Ayrton Senna revelam detalhes do dossiê que família entregou contra Adriane Galisteu na véspera da morte

Amigos de Ayrton Senna revelam detalhes do dossiê que família entregou contra Adriane Galisteu na véspera da morte

Como é a mansão zen de Anitta com espaço para rituais e contato com a natureza

Como é a mansão zen de Anitta com espaço para rituais e contato com a natureza

Virginia Fonseca Bruna Biancardi ana Castela

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Três anos após morte de Gal Costa, Vilma Petrillo enfrenta novas ações judiciais

Três anos após morte de Gal Costa, Vilma Petrillo enfrenta novas ações judiciais
Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)

Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)

Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)
01

Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)

Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'
02

Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'

Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão
03

Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora
04

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora