Bruna Biancardi é acusada de exagerar no Photoshop e se revolta

Giuliana Mancini
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:25
Bruna Biancardi se envolveu em um bate-boca nas redes sociais após uma página de fofoca publicar uma foto sua editada. Uma pessoa acusou a influenciadora de exagerar no Photoshop, fazendo até "o brinco desaparecer". A companheira de Neymar se revoltou e afirmou que a imagem foi alterada sem sua autorização.
A publicação em questão falava que Bruna e Amanda Kimberlly estavam no mesmo evento de moda em São Paulo, na última segunda-feira (27). As duas são mães de filhas de Neymar. Com a influenciadora, o jogador do Santos teve Mavie e Mel. Já do breve relacionamento com Amanda, nasceu Helena. O atleta ainda é pai de Davi Lucca, fruto de um antigo romance com Carol Dantas.
Foto editada de Bruna Biancardi
Ao se deparar com a foto alterada, Biancardi reclamou: "Caraaaca, vocês mexeram tanto na minha foto que apagaram até meu brinco".
O comentário rendeu várias respostas dos internautas, que se dividiram nas opiniões. Uma pessoa alfinetou, sugerindo que a própria Bruna abusaria de filtros em suas postagens. "Bruna, você é linda. Mas exagera no Photoshop e sabe disso. É só dar um zoom na foto do seu perfil, que o seu brinco também desaparece. Você é linda e não precisa exagerar nos filtros", falou.
Bruna não deixou passar batido, e também respondeu de forma afiada: "Já que você está com tempo, coloca uma foto ao lado da outra e compare. Até o vestido está diferente. A minha foto tem tratamento de luz e cor, Photoshop não tem, mas se eu quisesse colocar, também não teria problema nenhum. Só acho errado mudarem a foto que eu postei, e que um fotógrafo tirou", rebateu.
