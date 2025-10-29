Acesse sua conta
Bruna Biancardi é acusada de exagerar no Photoshop e se revolta

Página de fofoca publicou imagem editada da influenciadora, que se irritou

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:25

Bruna Biancardi
Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi se envolveu em um bate-boca nas redes sociais após uma página de fofoca publicar uma foto sua editada. Uma pessoa acusou a influenciadora de exagerar no Photoshop, fazendo até "o brinco desaparecer". A companheira de Neymar se revoltou e afirmou que a imagem foi alterada sem sua autorização.

A publicação em questão falava que Bruna e Amanda Kimberlly estavam no mesmo evento de moda em São Paulo, na última segunda-feira (27). As duas são mães de filhas de Neymar. Com a influenciadora, o jogador do Santos teve Mavie e Mel. Já do breve relacionamento com Amanda, nasceu Helena. O atleta ainda é pai de Davi Lucca, fruto de um antigo romance com Carol Dantas.

Reação de Bruna Biancardi

Ao se deparar com a foto alterada, Biancardi reclamou: "Caraaaca, vocês mexeram tanto na minha foto que apagaram até meu brinco". 

O comentário rendeu várias respostas dos internautas, que se dividiram nas opiniões. Uma pessoa alfinetou, sugerindo que a própria Bruna abusaria de filtros em suas postagens. "Bruna, você é linda. Mas exagera no Photoshop e sabe disso. É só dar um zoom na foto do seu perfil, que o seu brinco também desaparece. Você é linda e não precisa exagerar nos filtros", falou.

Bruna não deixou passar batido, e também respondeu de forma afiada: "Já que você está com tempo, coloca uma foto ao lado da outra e compare. Até o vestido está diferente. A minha foto tem tratamento de luz e cor, Photoshop não tem, mas se eu quisesse colocar, também não teria problema nenhum. Só acho errado mudarem a foto que eu postei, e que um fotógrafo tirou", rebateu.

Neymar e Bruna Biancardi

Resposta de Bruna Biancardi

Tags:

Neymar Bruna Biancardi Amanda Kimberlly Redes Sociais

