Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antônio Pitanga diz que autora de 'Vale Tudo' é negra: ‘Claro que é, nasceu na Bahia’

Ator defendeu Manuela Dias, autora do remake, e elogiou sua dedicação ao representar a história e a cultura negra em suas obras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06:42

Antônio Pitanga sai em defesa de Manuela Dias no Roda Viva
Antônio Pitanga sai em defesa de Manuela Dias no Roda Viva Crédito: Reprodução/@manueladiasautora

Durante sua participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (27), o ator Antônio Pitanga saiu em defesa de Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo. Ao relembrar a parceria com a roteirista no filme Malês ,que retrata a revolta de negros escravizados na Bahia, Pitanga afirmou que Manuela é negra e exaltou sua entrega ao projeto.

“Fui apresentado a Manuela, eu já conhecia a mãe dela, a Sonia Dias. A Manuela tinha uns 25, 26 anos. Eu falei: ‘Manuela, você quer fazer esse roteiro?’. A primeira coisa que ela falou pra mim foi: ‘Eu não sou negra’. Eu falei: ‘Claro que você é negra! Você nasceu na Bahia, é filha da Sonia Dias’”, contou o ator.

Manuela Dias

Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
1 de 6
Manuela Dias por Reprodução

Pitanga destacou ainda o comprometimento da autora durante o processo criativo. “Ela vestiu a camisa, veio desarmada, mergulhou nas pesquisas, nas escaletas, como ninguém. A gente conversava quase que semanalmente, construindo uma narrativa com ideias e sensibilidade”, elogiou.

Defesa e críticas ao remake

Ao comentar as críticas recebidas por Manuela desde a estreia do remake de Vale Tudo, Pitanga foi direto: “Erraram a tinta, foi demais. Dar liberdade a um jovem, o direito de pensar e agir é essencial. Se fosse pra fazer a mesma coisa, chamava o Aguinaldo Silva, que já tinha feito com o Gilberto Braga”.

Leia mais

A três dias da despedida, Globo revela como será a saída de William Bonner do Jornal Nacional

'Três Graças': Arminda choca ao deixar a mãe ferida após atropelamento

Neto de Maurício Mattar é internado às pressas pela segunda vez e preocupa fãs

O ator também defendeu que a nova versão deve ser compreendida como um olhar contemporâneo sobre a clássica trama. “Acho que o respeito a esse novo olhar dessa juventude carece de um gesto humano e respeitoso. Algumas críticas foram desrespeitosas”, completou.

Manuela Dias, que também escreveu Amor de Mãe (2020), é uma das principais roteiristas da Globo e tem sido alvo de debates nas redes sociais desde a estreia da nova Vale Tudo, que busca revisitar o clássico de 1988 sob uma perspectiva mais atual e diversa.

Leia mais

Imagem - Atropelamento, ameaça e revelações movimentam a semana em Três Graças

Atropelamento, ameaça e revelações movimentam a semana em Três Graças

Imagem - Quer ver o Maroon 5 de graça? Budweiser realiza seletiva em Salvador para show exclusivo

Quer ver o Maroon 5 de graça? Budweiser realiza seletiva em Salvador para show exclusivo

Imagem - Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Tags:

tv Globo Novela Vale Tudo

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Nem tubarão, nem baleia: o maior ser vivo do oceano existe desde Napoleão e mede mais de 30 metros

Nem tubarão, nem baleia: o maior ser vivo do oceano existe desde Napoleão e mede mais de 30 metros
Imagem - 'A Fazenda 17': Rayane é acusada de homofobia após discussão com Saory e promete processo

'A Fazenda 17': Rayane é acusada de homofobia após discussão com Saory e promete processo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada