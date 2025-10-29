POLÊMICA

Antônio Pitanga diz que autora de 'Vale Tudo' é negra: ‘Claro que é, nasceu na Bahia’

Ator defendeu Manuela Dias, autora do remake, e elogiou sua dedicação ao representar a história e a cultura negra em suas obras

Durante sua participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (27), o ator Antônio Pitanga saiu em defesa de Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo. Ao relembrar a parceria com a roteirista no filme Malês ,que retrata a revolta de negros escravizados na Bahia, Pitanga afirmou que Manuela é negra e exaltou sua entrega ao projeto.

“Fui apresentado a Manuela, eu já conhecia a mãe dela, a Sonia Dias. A Manuela tinha uns 25, 26 anos. Eu falei: ‘Manuela, você quer fazer esse roteiro?’. A primeira coisa que ela falou pra mim foi: ‘Eu não sou negra’. Eu falei: ‘Claro que você é negra! Você nasceu na Bahia, é filha da Sonia Dias’”, contou o ator.

Pitanga destacou ainda o comprometimento da autora durante o processo criativo. “Ela vestiu a camisa, veio desarmada, mergulhou nas pesquisas, nas escaletas, como ninguém. A gente conversava quase que semanalmente, construindo uma narrativa com ideias e sensibilidade”, elogiou.

Defesa e críticas ao remake

Ao comentar as críticas recebidas por Manuela desde a estreia do remake de Vale Tudo, Pitanga foi direto: “Erraram a tinta, foi demais. Dar liberdade a um jovem, o direito de pensar e agir é essencial. Se fosse pra fazer a mesma coisa, chamava o Aguinaldo Silva, que já tinha feito com o Gilberto Braga”.

O ator também defendeu que a nova versão deve ser compreendida como um olhar contemporâneo sobre a clássica trama. “Acho que o respeito a esse novo olhar dessa juventude carece de um gesto humano e respeitoso. Algumas críticas foram desrespeitosas”, completou.