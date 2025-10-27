Quer ver o Maroon 5 de graça? Budweiser realiza seletiva em Salvador para show exclusivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:24
A Budweiser desembarca em Salvador com uma missão especial: encontrar os fãs mais apaixonados do Maroon 5. A ação faz parte do lançamento da plataforma Bud Live, que terá um show exclusivo e gratuito da banda no dia 5 de dezembro, em São Paulo.
A primeira seletiva acontece no Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal, no dia 1º de novembro, a partir das 8h. As inscrições já estão abertas no site da Bud Live budlive.com.br/promomaroon5 e seguem até 29 de outubro. As vagas são limitadas, e quem quiser participar deve chegar cedo.
Maroon 5
Durante o evento, os inscritos precisarão provar o quanto conhecem e amam o grupo em um dia cheio de desafios, dinâmicas e celebração. Os fãs selecionados ganharão um par de ingressos para o show intimista, que promete reunir grandes sucessos e faixas inéditas do álbum Love Is Like.
“Maroon 5 tem uma relação especial com o Brasil e com os fãs daqui, reconhecidos como os mais apaixonados do mundo. Por isso, ninguém melhor do que eles para abrir a Bud Live”, afirmou Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser no Brasil.
A plataforma Bud Live nasce com a proposta de aproximar ídolos e público, transformando o país no palco de experiências únicas. Após Salvador, as seletivas também passam por Curitiba e São Paulo. Outras formas de garantir ingressos serão anunciadas nas redes sociais da marca, em @budweiser_br.