Quer ver o Maroon 5 de graça? Budweiser realiza seletiva em Salvador para show exclusivo

Evento gratuito vai selecionar os “superfãs” da banda para uma apresentação intimista em São Paulo, em dezembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:24

Durante o evento, os inscritos precisarão provar o quanto conhecem e amam o grupo em um dia cheio de desafios, dinâmicas e celebração. Os fãs selecionados ganharão um par de ingressos para o show intimista, que promete reunir grandes sucessos e faixas inéditas do álbum Love Is Like.

