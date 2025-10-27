TUDO 0800

Quer ver o Maroon 5 de graça? Budweiser realiza seletiva em Salvador para show exclusivo

Evento gratuito vai selecionar os “superfãs” da banda para uma apresentação intimista em São Paulo, em dezembro

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:24

Maroon 5 Crédito: Reprodução

A Budweiser desembarca em Salvador com uma missão especial: encontrar os fãs mais apaixonados do Maroon 5. A ação faz parte do lançamento da plataforma Bud Live, que terá um show exclusivo e gratuito da banda no dia 5 de dezembro, em São Paulo.

A primeira seletiva acontece no Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal, no dia 1º de novembro, a partir das 8h. As inscrições já estão abertas no site da Bud Live budlive.com.br/promomaroon5 e seguem até 29 de outubro. As vagas são limitadas, e quem quiser participar deve chegar cedo.

Durante o evento, os inscritos precisarão provar o quanto conhecem e amam o grupo em um dia cheio de desafios, dinâmicas e celebração. Os fãs selecionados ganharão um par de ingressos para o show intimista, que promete reunir grandes sucessos e faixas inéditas do álbum Love Is Like.

“Maroon 5 tem uma relação especial com o Brasil e com os fãs daqui, reconhecidos como os mais apaixonados do mundo. Por isso, ninguém melhor do que eles para abrir a Bud Live”, afirmou Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser no Brasil.