‘Três Graças’: Joélly é enganada por vilã e acaba vendendo a própria filha

Vilã se revela parte de esquema de tráfico de bebês e manipula jovem em momento de desespero

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:09

Joélly cai em armadilha de Samira e vende a própria filha em Três Graças
Joélly cai em armadilha de Samira e vende a própria filha em Três Graças Crédito: Victor Pollak/TV Globo

Os próximos capítulos de Três Graças prometem fortes emoções. A personagem Joélly (Alana Cabral) viverá um drama intenso ao ser enganada por Samira (Fernanda Vasconcellos) e, sem perceber, vender a própria filha recém-nascida.

De acordo com o Notícias da TV, Joélly descobrirá que o namorado, Raul (Paulo Mendes), está envolvido com o tráfico na comunidade da Chacrinha, liderada por Bagdá (Xamã). Desesperada e sem saída, ela aceita uma proposta de Samira, que se apresenta como uma chef de cozinha da Fundação Feretti, mas na verdade faz parte de uma rede clandestina de tráfico de bebês.

A vilã promete que a criança será adotada por uma família “responsável” e oferece dinheiro à jovem. Ingênua e emocionalmente abalada, Joélly aceita o acordo, sem imaginar que a bebê seria entregue a Lena (Barbara Reis), uma mulher obcecada pela maternidade que simulará uma gravidez para esconder a compra do bebê.

Leia mais

O que é Hipertensão Arterial Pulmonar, doença de Lígia em 'Três Graças'

Gerluce se assusta com valor milionário de estátua em 'Três Graças'

'Três Graças': marido de Arminda reaparece vivo e promete vingança contra a vilã

O arrependimento de Joélly desencadeará uma série de reviravoltas na novela. Gerluce (Sophie Charlotte), avó da criança, descobrirá o desaparecimento da neta e dará início a uma verdadeira batalha para encontrá-la.

Samira fará sua primeira aparição no capítulo de quinta-feira (30), durante um evento beneficente da empresa Feretti, onde será homenageada sem levantar suspeitas. A partir daí, a trama mergulha em um enredo tenso de mentiras, manipulação e crime, consolidando Samira como uma das grandes vilãs de Três Graças.

Leia mais

Tags:

tv Globo Novela Três Graças

