O que é Hipertensão Arterial Pulmonar, doença de Lígia em 'Três Graças'

Doutora detalhou ao CORREIO quais são os sintomas e as possibilidades de tratamento da condição rara

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:56

HAP é uma doença rara que afeta o funcionamento do coração
HAP é uma doença rara que afeta o funcionamento do coração Crédito: FreePik

A nova novela das 21h da TV Globo, Três Graças, que estreou no último dia 20, colocou luz em uma doença pouco conhecida que afeta a vida de pessoas mundo afora: a Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP). Na trama, a personagem de Dira Paes, Lígia, vive com a doença. Diferente da hipertensão "comum", a HAP é uma condição rara, progressiva e grave que compromete os vasos sanguíneos dos pulmões e sobrecarrega o coração.

Em entrevista ao CORREIO, a doutora Márcia Datz Abadi, diretora médica da MSD Brasil, começou reforçando justamente a diferença entre estas duas condições. “Apesar dos nomes parecidos, são doenças bem diferentes. A hipertensão arterial sistêmica, conhecida como ‘pressão alta’ ou ‘hipertensão’, é quando a pressão nas artérias do corpo está acima do normal — geralmente acima de 120/80 mmHg. Ela é bastante comum e pode ser causada por fatores como alimentação rica em sal, sedentarismo, estresse e genética. [...] Já a Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) é uma doença rara e mais grave, que afeta as artérias dos pulmões", explicou. 

Vídeo de Alana Cabral comemorando papel de protagonista em 'Três Graças' viraliza nas redes

Gerluce se assusta com valor milionário de estátua em 'Três Graças'

Qual é a doença de Lígia (Dira Paes) na novela 'Três Graças'?

A especialista detalhou que os sintomas incluem falta de ar, cansaço, dor no peito e palpitações; sinais muitas vezes confundidos com outras doenças respiratórias ou cardíacas. “Esses sintomas são comuns em várias outras condições, como asma, problemas cardíacos ou até mesmo sedentarismo, o que pode confundir tanto os pacientes quanto os médicos. [...] É comum que o diagnóstico leve tempo, em média, cerca de dois anos", destacou a doutora. 

Mas, então, como ocorre o diagnóstico?

Por se tratar de uma doença rara, a HAP exige uma investigação detalhada. “O caminho até o diagnóstico exige uma série de exames para descartar outras doenças e confirmar a HAP. [...] Quanto mais cedo a HAP for identificada, maiores são as chances de melhorar a qualidade de vida do paciente", afirmou Márcia. 

Entre os principais exames estão o ecocardiograma, o cateterismo cardíaco direito, o teste de função pulmonar, o teste da caminhada de 6 minutos e exames de sangue, como o BNP, que avalia o estresse do coração.

Por que a doença afeta mais mulheres?

Ainda sem uma explicação definitiva, a medicina aponta alguns fatores hormonais e genéticos para o fato de que a doença afeta mais mulheres do que homens. 70% a 80% dos casos de HAPsão diagnosticados  em mulheres. “Uma delas é a influência do estrogênio, o principal hormônio feminino. Ele pode estar ligado ao desenvolvimento da doença, funcionando como um fator de risco", destacou a especialista.

Além disso, a diretora do MSD Brasil ressaltou que doenças autoimunes como lúpus e esclerodermia, mais frequentes em mulheres, podem contribuir para o surgimento da HAP. O alerta é claro: mulheres com histórico familiar ou doenças autoimunes devem ficar atentas aos sintomas.

E Dira Paes nisso tudo?

Para a médica, a presença de uma personagem com HAP em uma novela de grande audiência é um marco na conscientização sobre a doença. “Ter uma personagem em uma novela que vive com Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) pode fazer uma grande diferença. [...] Essa representação ajuda a gerar empatia, mostrando que por trás do diagnóstico existe uma pessoa com sentimentos, sonhos e relações", detalhou. 

A doutora expôs ainda que esse tipo de visibilidade pode incentivar o diagnóstico precoce, já que muitas pessoas podem se identificar com os sintomas retratados na ficção: "Esse tipo de visibilidade pode incentivar pessoas que têm sintomas parecidos a buscar ajuda médica, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais eficazes". 

Há esperança? 

Embora não tenha cura, a doutora garantiu que a HAP pode ser controlada com tratamento contínuo e acompanhamento especializado. “A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) é uma doença rara e crônica, ou seja, não tem cura. Mas pode ser controlada com acompanhamento médico e tratamento adequado. [...] É justamente nesse ponto que entra uma das novidades mais promissoras: o Sotatercepte, um medicamento biológico recém-chegado ao Brasil”, contou.

O Sotatercepte, segundo a especialista, atua diretamente nas células, ajudando a frear o seu crescimento anormal e a melhorar a circulação, aliviando a sobrecarga no coração “Na prática, isso significa que os pacientes podem ter mais disposição para viver, realizar atividades do dia a dia com mais facilidade e reduzir o risco de piora clínica. É um avanço importante que traz mais qualidade de vida e esperança para quem convive com a HAP", concluiu. 

tv Globo Três Graças Hipertensão Arterial

