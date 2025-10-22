NOVELA

Qual é a doença de Lígia (Dira Paes) na novela 'Três Graças'?

A personagem de Dira Paes na novela das 9 sofre de hipertensão arterial pulmonar e verá sua saúde piorar por causa de um esquema criminoso

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:49

Lígia (Dira Paes) em Três Graças Crédito: Reprodução

Em Três Graças, Lígia (Dira Paes) é a matriarca da família Maria das Graças e luta contra uma doença grave e progressiva chamada hipertensão arterial pulmonar. A condição, rara e silenciosa, dificulta a passagem do sangue pelas artérias dos pulmões e provoca sintomas como cansaço extremo, falta de ar e até desmaios. Por causa do avanço da enfermidade, a personagem precisou se afastar do trabalho como cuidadora de Josefa (Arlete Salles).

Nos próximos capítulos, a novela mostrará que a piora no estado de saúde de Lígia não é apenas consequência da doença. Sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) vai descobrir que a Fundação Ferette, comandada por Arminda (Grazi Massafera) e Santiago Ferette (Murilo Benício), distribui remédios falsificados para a população carente. As pílulas, feitas com farinha, não têm efeito e estão por trás do agravamento da situação de várias pessoas da comunidade, incluindo Lígia.

Com a ajuda da farmacêutica Viviane (Gabriela Loran), Gerluce decide enfrentar o casal e expor o esquema. A partir daí, a trama entra em um dilema moral e emocional, colocando mãe e filha no centro de uma luta por justiça e sobrevivência.