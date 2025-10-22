Resumo de ‘Três Graças’: Gerluce descobre que escultura escondida em quarto da mansão vale milhões nesta quarta (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:46
Os próximos capítulos de Três Graças prometem fortes emoções e novas reviravoltas. Josefa confidencia a Gerluce que a escultura “As Três Graças” é uma peça autêntica e de altíssimo valor. A revelação deixa a jovem intrigada, especialmente quando Josefa afirma que Rogério, o marido de Arminda, pode não ter tirado a própria vida, contrariando tudo o que se acreditava até então.
Gerluce compartilha a informação com Lígia, sem imaginar o perigo que se aproxima. Em outra frente, Paulinho demonstra interesse pela cuidadora e deixa claro que gostaria de conhecê-la melhor. Enquanto isso, Leonardo se irrita com o comportamento de Lorena, e o clima na mansão fica ainda mais tenso.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
O mistério se intensifica quando Arminda surge manipulando a escultura, que, na verdade, esconde uma grande quantia em dinheiro. A cena promete abalar a trama e abrir novas pistas sobre o passado sombrio da vilã.