Resumo de ‘Três Graças’: Gerluce descobre que escultura escondida em quarto da mansão vale milhões nesta quarta (22)

Enquanto Paulinho se encanta por Gerluce, a Arminda manipula todos ao esconder dinheiro dentro da obra “As Três Graças”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:46

Josefa revela a Gerluce que a escultura “As Três Graças” é valiosa e autêntica
Josefa revela a Gerluce que a escultura “As Três Graças” é valiosa e autêntica Crédito: Reprodução/TV Globo

Os próximos capítulos de Três Graças prometem fortes emoções e novas reviravoltas. Josefa confidencia a Gerluce que a escultura “As Três Graças” é uma peça autêntica e de altíssimo valor. A revelação deixa a jovem intrigada, especialmente quando Josefa afirma que Rogério, o marido de Arminda, pode não ter tirado a própria vida, contrariando tudo o que se acreditava até então.

Gerluce compartilha a informação com Lígia, sem imaginar o perigo que se aproxima. Em outra frente, Paulinho demonstra interesse pela cuidadora e deixa claro que gostaria de conhecê-la melhor. Enquanto isso, Leonardo se irrita com o comportamento de Lorena, e o clima na mansão fica ainda mais tenso.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
1 de 4
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

O mistério se intensifica quando Arminda surge manipulando a escultura, que, na verdade, esconde uma grande quantia em dinheiro. A cena promete abalar a trama e abrir novas pistas sobre o passado sombrio da vilã.

