Internautas acusam favorecimento no 'MasterChef Confeitaria' e escola de gastronomia se manifesta

Internautas acusam favorecimento a Marina no reality culinário; escola nega vínculo atual

  Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:36

Internautas acusam favorecimento a Marina no MasterChef; escola nega vínculo atual.
Internautas acusam favorecimento a Marina no MasterChef; escola nega vínculo atual. Crédito: Reprodução

Uma polêmica tomou conta das redes sociais após a exibição do sétimo episódio do MasterChef Confeitaria 2025, nesta terça-feira (21). Internautas levantaram suspeitas de favorecimento à participante Marina Queiroz, que foi salva mais uma vez pelos jurados, mesmo após críticas severas ao seu desempenho. O motivo da revolta é o fato de Marina ter atuado anteriormente como diretora acadêmica do Le Cordon Bleu, renomada escola de gastronomia, o que levou parte do público a questionar se a ligação poderia ter influenciado o resultado.

No episódio, Marina liderou a equipe lilás durante a prova de bolo de casamento e se desentendeu com outros competidores por causa do uso dos fornos e das bailarinas. Após o resultado, ela discordou da avaliação dos jurados e rebateu a chef Helena Rizzo em plena gravação: “Não acho justo um bolo todo rachado ganhar porque ‘achei gostoso’. Me poupe”. A chef respondeu de imediato: “Você não acha, Marina? Bem, a gente achou”. O embate rendeu grande repercussão nas redes sociais.

Apesar das falhas, Marina voltou a escapar da eliminação, o que gerou uma enxurrada de comentários no X (antigo Twitter). “Se essa pessoa chegou no Top 5 do MasterChef, qualquer um pode realizar seus sonhos”, ironizou um usuário. Outros a chamaram de “protegida da produção”. Já o eliminado da noite, Johnlee, foi exaltado pelo público como “fenômeno” e “um dos mais técnicos da temporada”.

Le Cordon Bleu se posiciona sobre o caso

Diante das acusações, o Le Cordon Bleu Brasil emitiu uma nota de esclarecimento afirmando que Marina Queiroz Tonete não integra o quadro de colaboradores desde 2023. Segundo a instituição, sua atuação anterior estava ligada às áreas acadêmica e de serviços estudantis, “não exercendo funções docentes”.

A escola reforçou ainda que não tem qualquer participação no processo seletivo, produção ou condução do programa, e destacou que o uso de uniformes ou símbolos da marca fora das atividades oficiais “não reflete vínculo profissional atual”. A nota termina reafirmando o compromisso da instituição com a ética e a excelência no ensino da gastronomia.

Marina x Johnlee: a eliminação dividiu o público

O episódio marcou uma das maiores divisões entre os fãs do MasterChef Confeitaria até agora. Enquanto Johnlee foi elogiado pela postura e técnica, Marina sobreviveu à disputa, mas saiu marcada por críticas e suspeitas. A tensão entre os dois e o resultado final devem continuar repercutindo nas próximas semanas do reality.

